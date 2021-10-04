Son Dakika | Uşak'ta yüksek gerilim hattı direğinin altında baygın bulunan kişi hastanede öldü - Haberler
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Son Dakika | Uşak'ta yüksek gerilim hattı direğinin altında baygın bulunan kişi hastanede öldü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son Dakika | Uşak'ta yüksek gerilim hattı direğinin altında baygın bulunan kişi hastanede öldü

Son dakika haberler: Uşak'ta yüksek gerilim hattı direğinin altında baygın bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

UŞAK (AA) - Uşak'ta Yüksek Gerilim Hattı direğinin altında baygın bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Bölme Mahallesi'ndeki tarım alanlarının bulunduğu bölgede gece yarısı bir kişinin elektrik akımına kapıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yüksek gerilim hattı direğinin altında yatar vaziyette bulunan S.U'yu (27) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. S.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen jandarma ekibi S.U'nun arkadaşı olduğu belirtilen M.A'yı gözaltına aldı. M.A'nın, ifadesinde gece yarısı tarlaya birlikte geldikleri S.U'nun elektrik akımına kapıldığını söylediği öğrenildi.

M.A'nın jandarmadaki işlemi sürüyor.

Öte yandan S.U'nun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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