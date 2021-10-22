Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Uşak'ta Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacılara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbaratlar doğrultusunda 6 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Narko ekipleri 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hedefteki 6 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken 23 gram metamfetamin, 95 adet sentetik ecza hap, 4 gram esrar, 5 parça A4 kağıda püskürtülmüş vaziyette bonzai,1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 3 bin 100 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Son dakika: Uşak'ta torbacılara yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

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