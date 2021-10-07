Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

UŞAK (AA) - Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kargo firmasına ait iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinin kapalı olduğu saatte çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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