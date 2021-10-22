Son dakika... Ulus Hali'nde esnaftan haraç alan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

ULUS, BARTIN (AA) - Başkentte düzenlenen operasyonda Ulus Hali bölgesinde haraç aldıkları esnafı ölümle tehdit eden ve dükkanlarına zarar veren suç örgütünün 6 üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ulus Hali civarındaki esnafın suç örgütünce mağdur edildiğini belirledi.

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen çok sayıda esnafın ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin haraç alamadıkları bazı kişilere ve ikametgahlarına zarar verme hazırlığında olduklarını tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde önlem alarak kimlikleri tespit edilen şüphelileri bekledi. Bir esnafın evine gelen Y.B, F.Ç, M.B, M.U, Y.K. ve N.S, ekiplerce gözaltına alındı, zanlılardan iki tabanca ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Esnafı korkutarak sindirmişler

Ekiplerin çalışmaları ile ifadeler doğrultusunda suç örgütü üyelerinin, özellikle Ulus Hali bölgesinde bulunan iş yerlerinde esnaftan haraç aldıkları, vermek istemeyenleri ölümle tehdit ettikleri, dükkanlarına saldırdıkları, darbettikleri bazı iş yeri sahiplerinin çıplak görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit suçunu işledikleri, esnafa bu görüntüleri izleterek baskı kurdukları ve kepenk açtırmadıkları tespit edildi.

Esnafın ailelerine zarar verilebilecekleri korkusuyla birçoğu sabıkalı şüphelilerden daha önce şikayetçi olamadığı öğrenildi.