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Son Dakika | Tütün kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Tütün kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Denizli'de tütün ve tütün ürünü kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de tütün ve tütün ürünü kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 3 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 bin 200 adet kaçak makaron, 7 bin 540 adet içi tütünle doldurulmuş kaçak makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, 7 paket kaçak tütün, 10 adet bandrol ele geçirildi. - DENİZLİ

Son Dakika | Tütün kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

Son Dakika | Tütün kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı

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