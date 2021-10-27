Son Dakika | Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'den terörle mücadelede iş birliği vurgusu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Kandil'in terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını belirterek, terör örgütlerini bölgeden atmak için iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Güney, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin Irak'a yönelik dış politikasının istikrar, güvenlik ve refah üzerine kurulduğunu ifade eden Güney, bu konularda Irak'ta olumlu yönde ilerleme kaydedildiğini ve bunun Irak, Türkiye, bölge ve tüm dünya için yararlı olacağını söyledi.

Kandil'in terör örgütü PKK tarafından kullanıldığına da dikkati çeken Güney, terör örgütlerini bölgeden atmak için iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) Irak devletinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." diyen Güney, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sorunların Irak'ın istikrarını etkilediğini ve Türkiye-Irak ilişkilerinde de etkisi olduğunu belirtti.

Güney, bu tartışmalı konuların sorunsuzca çözülmesini istediklerini dile getirdi.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet