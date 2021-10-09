Son dakika... Türkiye'den çok kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası nedeniyle Kongo'ya başsağlığı
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da çok kişinin yaşamını yitirdiği ve kaybolduğu tekne kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da çok kişinin yaşamını yitirdiği ve kaybolduğu tekne kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bumba bölgesinde Kongo Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Kongo hükümetine başsağlığı dilendi.
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri