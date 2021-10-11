Son Dakika | Tunus'un en büyük sendikası, yeni hükümetin kurulmasından memnun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tunus'un en büyük sendikası, yeni hükümetin kurulmasından memnun

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son Dakika | Tunus'un en büyük sendikası, yeni hükümetin kurulmasından memnun

Bir son dakika haberine göre Tunus Genel İşçi Sendikası, yeni hükümetin kurulmasının, bu alanda oluşan boşluğu dolduracağını belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası, yeni hükümetin kurulmasının, bu alanda oluşan boşluğu dolduracağını belirtti.

Necla Buden Ramazan Başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasının ardından Sendika Sözcüsü Sami et-Tahiri, Tunus resmi ajansı TAP'a konuştu.

Tahiri, yeni hükümetin kurulmasının, bu alandaki boşluğu dolduracağını ve Cumhurbaşkanı'nın "olağanüstü kararlar" aldığı 25 Temmuz'dan bu yana durmuş durumdaki devlet kurumlarına yeniden işlerlik kazandıracağını kaydetti.

Ramazan'ın liderliğindeki yeni hükümeti pek çok zorluğun beklediğine işaret eden Tahiri, olağanüstü kararların uygulandığı bu dönemin uzamaması ve en kısa zamanda ulusal diyaloğa gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tahiri, hükümetin önceliklerinin başında ise kamu maliyesinin dengelenmesi, eğitim ve sağlık alanlarında acil durum planı geliştirilmesi, işsizlik ve yoksullukla mücadele edilmesinin geldiğine işaret etti.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden Ramazan, 23 bakandan oluşan yeni kabineyi bugün açıklamıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesine Bakan Kurum'dan ilk yorum: Devrim niteliğinde

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

Tunus'ta yeni hükümet kuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Tamer Karadağlı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Tunus'un en büyük sendikası, yeni hükümetin kurulmasından memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 23:36:05. #1.13#