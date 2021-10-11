Son Dakika | Tunus'un en büyük sendikası, yeni hükümetin kurulmasından memnun

Tunus Genel İşçi Sendikası, yeni hükümetin kurulmasının, bu alanda oluşan boşluğu dolduracağını belirtti.

Necla Buden Ramazan Başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasının ardından Sendika Sözcüsü Sami et-Tahiri, Tunus resmi ajansı TAP'a konuştu.

Tahiri, yeni hükümetin kurulmasının, bu alandaki boşluğu dolduracağını ve Cumhurbaşkanı'nın "olağanüstü kararlar" aldığı 25 Temmuz'dan bu yana durmuş durumdaki devlet kurumlarına yeniden işlerlik kazandıracağını kaydetti.

Ramazan'ın liderliğindeki yeni hükümeti pek çok zorluğun beklediğine işaret eden Tahiri, olağanüstü kararların uygulandığı bu dönemin uzamaması ve en kısa zamanda ulusal diyaloğa gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tahiri, hükümetin önceliklerinin başında ise kamu maliyesinin dengelenmesi, eğitim ve sağlık alanlarında acil durum planı geliştirilmesi, işsizlik ve yoksullukla mücadele edilmesinin geldiğine işaret etti.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden Ramazan, 23 bakandan oluşan yeni kabineyi bugün açıklamıştı.