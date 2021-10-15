Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı - Haberler
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Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

Son dakika haberler... Tunus'un Fransız işgalinden kurtuluşunun 58. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tunus'un Fransız işgalinden kurtuluşunun 58. yıl dönümü törenle kutlandı.

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının yıl dönümü nedeniyle Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan, Savunma Bakanı İmad Memiş ve yerel yöneticiler katıldı.

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Said, şehitler için dua okudu. Tören, Said'in şehitler anıtına çelenk koymasıyla sona erdi.

1881'de Fransa tarafından işgal edilen Tunus, 25 Temmuz 1956'da bağımsızlığını kazandı. 15 Ekim 1961'de işgalci gücün son askerleri yapılan antlaşma ile Binzert vilayetinden ayrıldı. Her yıl 15 Ekim'de ülke genelinde yapılan etkinliklerle düşmanın ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı - Haberler
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