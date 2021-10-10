Son dakika... Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınının söndürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağıdoluca köyü ile Ilısu mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.