Son dakika... Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Son dakika... Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınının söndürüldüğü bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınının söndürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağıdoluca köyü ile Ilısu mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü - Haberler
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