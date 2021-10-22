Son dakika! Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altına kalan şahıs hayatını kaybetti.

Biga'ya bağlı Yeniçiftlik köyünde devrilen traktörün sürücüsü Veli Bilen hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Mahmure Bilen (60) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Veli Bilen'in hayatını olay yerinde kaybettiğini belirlendi. Eşi Mahmure Bilen ise Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

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