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Son dakika! Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altına kalan şahıs hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altına kalan şahıs hayatını kaybetti.

Biga'ya bağlı Yeniçiftlik köyünde devrilen traktörün sürücüsü Veli Bilen hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Mahmure Bilen (60) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Veli Bilen'in hayatını olay yerinde kaybettiğini belirlendi. Eşi Mahmure Bilen ise Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

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