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Son dakika: Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarlada domates topladığı sırada traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarlada domates topladığı sırada traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi Kiremit Ocağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. ile Leyla Yıldız, Bakır Mahallesi Kiremitocağı mevkiinde bulunan tarlasına domates toplamak için gittiler. R.C.'nin kullandığı 59 AY 996 plakalı traktör kontrolden çıkarak domates toplayan Leyla Yıldız'ın üzerinden geçti. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Leyla Yıldız haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü R.C. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika: Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

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