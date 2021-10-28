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Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Erzincan'da traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Erzincan'da traktörle şarampole uçan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11. 30 sıralarında Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzeri Yanlızbağ Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye mazot aldıktan sonra 27 AC 717 plakalı traktörle mahalleye dönen Remzi Yıldırım (63), direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Kazada, Remzi Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu ceset hastane morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

Son Dakika | Traktörle şarampole uçan sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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