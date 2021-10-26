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Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, Sivas'ta meslektaşları tarafından anıldı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, Sivas'ta meslektaşları tarafından anıldı

Son dakika haberi: Sivas'ta doktorlar, Ankara'da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rümeysa Berin Şen'i andı.

ERZİNCAN (AA) - Sivas'ta doktorlar, Ankara'da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rümeysa Berin Şen'i andı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan Sivas- Erzincan Tabip Odası üyeleri adına basın bildirisini okuyan oda başkanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, meslektaşları Şen'i kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Kutsal hekimlik görevinin insan hayatını kurtarmak yolunda zorlu, uzun bir süreç olduğunu belirten Gökçe, "Burada hekimliğin yoğun çalışma sisteminin düzeltilmesini, daha verimli ve daha sağlıkla yapılabilen bir meslek olmasını umut ediyoruz." dedi.

Hekimlerin dünyanın en kutsal mesleğini yerine getirdiğini vurgulayan Gökçe, "Biz hekimler daha sağlıklı şartlarda hastalarımızla birlikte çok daha sağlıklı günleri hakkediyoruz. Pandemi döneminde virüsle savaşın ön cephesinde canlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarını, minnet ve saygıyla hatırlatmak istiyor, Dr. Rümeysa Berin Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." diye konuştu.

Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen, 23 Ekim'de otomobiliyle park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, Sivas'ta meslektaşları tarafından anıldı

Son Dakika | Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor, Sivas'ta meslektaşları tarafından anıldı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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