Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yetiştirdikleri kenevirden kubar esrar yaparak sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin dedektör köpek yardımıyla düzenlediği operasyonda, 1 kilo 40 gram kubar esrar, 5 kök kenevir, 1 tabanca ve şarjör ile 27 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.T (30) ile A.Ç'nin (55) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.