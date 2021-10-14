Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yetiştirdikleri kenevirden kubar esrar yaparak sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin dedektör köpek yardımıyla düzenlediği operasyonda, 1 kilo 40 gram kubar esrar, 5 kök kenevir, 1 tabanca ve şarjör ile 27 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.T (30) ile A.Ç'nin (55) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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