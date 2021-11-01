Son dakika... Tırın çarpması ile metrelerce fırlayan yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken tırın çarpması sonucu metrelerce ileri fırlayan yaya feci şekilde can verdi.
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken tırın çarpması sonucu metrelerce ileri fırlayan yaya feci şekilde can verdi.
Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Hasan Kıyakkaş (55), plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu metlerce ileriye fırladı. Tır sürücüsü iddiaya göre olay yerinden kaçarken, Hasan Kıyakkaş hayatını kaybetti. Bölgeye gelen trafik polisleri çalışma yaparken, Kıyakkaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA