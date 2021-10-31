Son dakika gündem: Teröristler ateş açtı: 1 şehit

Kuzey Irak Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi isimli asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "31.10.2021 günü gece saatlerinde Kuzey Irak Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi isimli askerimiz şehit olmuştur" denildi.

Şehit Çiftçi için saat 20.00'de Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören yapılacağı öğrenildi.

(İHA)

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