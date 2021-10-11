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Son dakika: Terör örgütünün işgalindeki bölgeden Karkamış sınırına 3 mühimmat atıldı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika: Terör örgütünün işgalindeki bölgeden Karkamış sınırına 3 mühimmat atıldı

Son dakika gündem haberi... Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden atılan 3 mühimmatın Karkamış sınırında farklı noktalara isabet ettiği, ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi.

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden atılan 3 mühimmatın Karkamış sınırında farklı noktalara isabet ettiği, ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, gece Karkamış ilçesinde patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye 3 mühimmat düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Mühimmatların parka, tren garındaki ağaca ve Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü belirtilen açıklamada, "Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD işgali altındaki bölgeden atılmış olabileceğinin değerlendirildiği, olayla ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri olay yerlerinde incelemelerini sürdürürken, bir evin çatısında da atılan mühimmatın şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle hasar oluştu.

Güvenlik tedbirleri kapsamında boşaltılan evin sahibi Ali Sırtlan, gazetecilere, evde eşi ve çocuğuyla beraber yaşadığını ve sabaha karşı çocuğuna süt vermek için uyandıklarını söyledi.

Bu sırada olayın yaşandığını aktaran Sırtlan, eve isabet eden parçaların ekipler tarafından toplandığını, 1 hafta süreyle evi boşalttıklarını kaydetti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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