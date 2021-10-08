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Son dakika... Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırdaki yangın hasara yol açtı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika... Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırdaki yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: Suriye'nin Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suriye'nin Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tel Abyad Gümrük Kapısı sahasında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BMA 836 plakalı pamuk yüklü tırın dorsesinde bulunan pamuklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören ilgililer, durumu Akçakale ilçesindeki itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Son dakika... Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırdaki yangın hasara yol açtı

Son dakika... Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırdaki yangın hasara yol açtı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırdaki yangın hasara yol açtı - Haberler
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