Son dakika... Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırdaki yangın hasara yol açtı

Suriye'nin Tel Abyad Gümrük Kapısı'nda pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tel Abyad Gümrük Kapısı sahasında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BMA 836 plakalı pamuk yüklü tırın dorsesinde bulunan pamuklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören ilgililer, durumu Akçakale ilçesindeki itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.