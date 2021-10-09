Son dakika teknoloji: Yerli test platformları savunma sanayisinde üretime 'hız' kazandıracak - Haberler
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Son dakika teknoloji: Yerli test platformları savunma sanayisinde üretime "hız" kazandıracak

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Teknoloji
Son dakika teknoloji: Yerli test platformları savunma sanayisinde üretime

Son dakika haberleri... InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyete başlayan simülasyon teknolojileri üreten şirket, gerçek zamanlı robotik uygulamaları, simülasyon ve test sistemlerinde dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

KONYA (AA) - InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyete başlayan simülasyon teknolojileri üreten şirket, gerçek zamanlı robotik uygulamaları, simülasyon ve test sistemlerinde dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteği ile Konya InnoPark'ta AR-GE ve üretim tesisi kuran Sanlab, endüstrinin birçok alanına, yüksek teknoloji simülasyon projesi geliştiriyor.

Savunma endüstrisi için yüksek tonajlı test sistemlerini de üretmeyi hedefleyen şirket, ASELSAN desteği ile savunma ürünlerinin doğru ve hatasız üretilmesini sağlayan, "6DOF Eksenli Hareket Platformu"nu da millileştirdi.

Bu alanda dünyadaki sayılı firmalardan biri olan şirket, savunma sanayisi için ürettiği hareket platformuyla hava, deniz ve kara araçlarındaki titreşim ve ivmelerin, yüksek hassasiyet ve gerçeklikte denenmesini sağlıyor.

Hareket platformları; askeri test alanlarında yüksek dayanımıyla prototip maliyetlerini de büyük ölçüde düşürerek AR-GE sürelerinin de kısaltılmasına imkan tanıyor.

"Hareketli platformu devletin destek programıyla geliştirdik"

Şirketin kurucu ortağı Selçuk Kükrek, AA muhabirine, bir iş kazasının önlenmesine yönelik simülasyon teknolojisinin öneminin ortaya çıkmasıyla sektöre girdiklerini söyledi.

Sektörde CNC, montaj ve elektrikli araç bakım simülasyonları yaptıklarını aktaran Kükrek, 2009'dan bu yana gerçek zamanlı robotik, test platformları ve yüksek teknolojili simülatörler ürettiklerini dile getirdi.

Kükrek, Türkiye'nin en önemli kuruluşlarına, simülasyon teknolojileri geliştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Simülasyon ve robotik firmasıyız. Kara aracıyla ilgili simülatörler yaptık, burada gerçekçi fizik kullanıyoruz. Aracın matematiksel modelinde, gerçekte hissedilenin simülatörlerde aynı etkiyi uyandırmaya gerçekçi fizik deniliyor. Bunu başarmak için matematikçi, araç dinamiği uzmanı ve mekatronik mühendisi gibi farklı branşlarda birçok kişi çalışıyor. Bunun yazılım boyutu da var. Bu hareketli platformu, devletin destek programıyla geliştirdik. Savunma alanında ciddi millileştirme hamlesi var, robotik alanında buna katkı vermenin gururunu yaşıyoruz."

Sektörün global öncüsüne rakip oldu

Kuruluş yıllarında geliştirmek için ihtiyaç duydukları ürünü yurt dışından temin edemediklerini anlatan Kükrek şunları kaydetti:

"Dünyada rakibi olmayan bir firma talep ettiğimiz ürünü vermediği için test platformlarını geliştirmeye karar verdik. ASELSAN bu konuda büyük bir irade gösterdi, 'Bu işi millileştirmeliyiz' dedi. Şu anda ASELSAN ve ASELSAN Konya fabrikalarında, üretim ve AR-GE sürecinde hareketli platformlarımız kullanılıyor. ASELSAN Konya'da üretilen uzaktan komutalı silah sistemleri, askeri araca montajı yapılmadan önce bu platformda test ediliyor. Her bir ürün, hareketli platformdan geçiyor, uygunsa askeri araca montajı yapılıyor. Kara aracının yol verilerini platformumuza yüklediğimizde, montajı yapılmadan ve araç yola çıkmadan, ürün test edilmiş oluyor. Maliyet ve zaman açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ürünün montajı, sök-tak, pist kur... Haftalar alacak süreci, test platformu 10 dakika sürmeden çözüyor, müthiş bir kolaylık."

Yerli test platformu IDEF 2021'in gözdelerinden oldu

Kükrek yıllık üretim kapasitesinin 36 olduğuna işaret ederek, "Bunu daha da artırabiliriz. Sivil ve askeri kuruluşlara satıyoruz. Test platformunu yurt dışına vermedik, ancak simülatörlerimizin ihracatını yapıyoruz. Yerli ve milli bir çözüm, hatta dünyada sayılı bir çözüm. Dost ve müttefik ülkelerin talebi oldu. IDEF 2021 Fuarı'nda yoğun ilgi gördü." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
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