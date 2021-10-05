Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.
Doğan Sokak'ta dün eski eşi Remzi A. (44) tarafından tabancayla öldürülen Ayşe Taşma (43) için Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.
Ayşe Taşma'nın cenazesi, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Remzi A, 3 ay önce boşandığı eşine dün kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etmiş, kadın olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Motosikletle uzaklaşan ve boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine giden zanlı, uyuyan Volkan A'yı da silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Bugün polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.