Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşandığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

Doğan Sokak'ta dün eski eşi Remzi A. (44) tarafından tabancayla öldürülen Ayşe Taşma (43) için Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

Ayşe Taşma'nın cenazesi, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Remzi A, 3 ay önce boşandığı eşine dün kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etmiş, kadın olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Motosikletle uzaklaşan ve boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın (41) Yazgan Sokak'taki evine giden zanlı, uyuyan Volkan A'yı da silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Bugün polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın avukatından açıklama Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın avukatından açıklama Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Bergen
Spor Ali Palabıyık Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatma Şahin Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Tekirdağ'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:47:53. #1.12#