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Son Dakika | Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Subaşı Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu kullanIldığı bilgisi alınması üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

S.K. isimli bayan şahsın evini uyuşturucu içimi için temin ettiğini ve bir şahsın da bu şahıslara ticaret amaçlı uyuşturucu getirdiğini bilgi edinen ekipler, yapılan operasyon neticesinde ikamet sahibi S.K. ve uyuşturucuyu ticaret amaçlı temin eden O.S.K. isimli şahıslarında içinde bulunduğu 9 kişiyi yakaladı.

Şüpheli 9 kişiyi emniyete götüren ekipler, O.S.K. isimli şüpheli şahısa ticaretten adli işlem başlatarak adliyeye sevk etmek üzere gözaltına aldı. Diğer şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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