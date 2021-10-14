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Son dakika... Taşköprü'de yangın tatbikatı yapıldı

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika... Taşköprü'de yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen, öğrenci ve personele, İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman ve İtfaiye personeli tarafından, bahçede yakılan ateş üzerinden yangın söndürme uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Müdürü Karaduman, AA muhabirine, yangın konusunda her bireyin bilinçli olmasından yana olduklarını ifade ederek, "Öğretmen ve öğrencilerimize uygulamalı tatbikat yaparak, yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın anında neler yapılacağı ve yangın söndürme cihazları kullanımı hakkında uygulamalı anlatım yaparak tatbikatımızı gerçekleştirdik. İlçemizde her bireyin bilinçli olması için tatbikatlarımız devam edecektir." dedi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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