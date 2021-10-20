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Son dakika... Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü Kozan'da 68 yaşındaki kocasını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı Yaşlı adamın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

KOZAN, ADANA (İHA) - Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Kozan'da 68 yaşındaki kocasını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadın gözaltına alındı

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü. Katil zanlısı kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, Osman Efeoğulları ve eşi Öznur Efeoğulları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Osman Efeoğulları bıçakla yaralandı. Yaralı Osman Efeoğulları, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öznur Efeoğlulları ise polis tarafından gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşlı adamın cansız bedeni önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Osman Efeoğulları'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

Son dakika... Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Son dakika... Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Son dakika... Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Son dakika... Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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