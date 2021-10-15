Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ihracatçı firmaya ziyaret

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ihracatçı firmayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, bazı programlara katılmak için geldiği kentte, Kemalpaşa'daki organik kuru meyve ve sert kabuklu yemiş ile dondurulmuş meyve tedarikçisi firmayı gezdi.

30 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın yetkilisiyle görüşen Bakan Pakdemirli, çalışanlarla sohbet etti.

Pakdemirli'ye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.