Son dakika: Talas Belediye Meclisi 10 maddeyi karara bağladı

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan 10 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Talas Belediye Meclisi, bazı parklara isim verilmesi, birimler arasında bütçe aktarımı ve çeşitli imar konularına dair gündem maddelerini görüştü. Öte yandan toplantıda söz alan parti temsilcileri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bu bayramda Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan meclis üyeleri, Talas Belediyesi'nin Cumhuriyet'e yakışır etkinlikler gerçekleştirdiğini belirterek Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ