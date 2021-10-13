Son dakika: TAKSİM'DE POLİS NOKTASINDAKİ TAKSİCİYE KÜFÜR EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve sinkaflı küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi bulamadığı için taksicilere küfür ettiğini belirten kadın, hakaret ve maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri