Son dakika: Suruç'taki canlı bomba saldırısının sanığına, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce; terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlatması sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı davasının karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Suruç davasının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin'i 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG denetimindeki Ayn El Arap bölgesine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında DEAŞ'lı terörist Alagöz ve 33 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi de yaralandı. 6 yıl önce gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 21'inci duruşmasına, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, Suruç için Adalet Platformu avukatları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, HDP'li milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Davanın tek tutuklu ve Ankara Gar saldırısının da sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuklu Yakup Şahin, "Benim kimseyle anlaşmam yok. Sadece sahipsiz olduğum için buradayım. 'Halil İbrahim yaptırdı' diye ifadem olmasaydı burada olmayacaktım. Tek bir söz söylediğim için buradayım" iddiasında bulundu.

"İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırının 1 kilometre mesafe içerisinde yapılacak 'Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi etkinlikler, 21-28 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.