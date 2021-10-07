Son dakika: Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü - Haberler
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Son dakika: Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Suriye'de yapılan hain saldırı sonucu Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), şehit düştü.

SAMSUN (İHA) - Suriye'de yapılan hain saldırı sonucu Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), şehit düştü.

Suriye Elbab'da yapılan tanksavar saldırısı sonucu Samsunlu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit oldu. Şehidin acı haberi Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babasının Ukrayna'da çalıştığı bildirildi. Bekar olan, bir de kız kardeşi bulunan Özköse'nin naaşını saat 15.00'te Gaziantep Havalimanı'ndan kalkacak askeri uçakla Samsun'a getirilmesi planlanıyor.

Şehidin yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - SAMSUN

Son dakika: Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü

Son dakika: Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü

Son dakika: Suriye'den Samsun'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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