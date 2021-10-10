Son dakika haberleri: Suriye'de polis aracına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda 1 Özel Hareket polisi şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Şehit ve yaralılar Türkiye'ye getirildi.

Suriye'nin Azez ilçesindeki Mera kasabasında devriye görevi yapan Polis Özel Hareket Timi'nin zıhlı aracına PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Özel Hareket polisi şehit olurken, 3 polis de yaralandı. Şehit ve yarılılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Mahmud Alhalbi/İHA)