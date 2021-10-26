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Son dakika: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sultangazi'de sokak üzerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

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SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de sokak üzerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Otomobilin yanma anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yangın saat 04.00'da Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan 34 RB 0648 otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü.

Söndürme esnasında patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç gün önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Son dakika: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada

Son dakika: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada

Son dakika: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada

Son dakika: Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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