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Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada Kazada yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu Sultangazi'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce önündeki araca çarptı ardından da refüje çıkarak askıda kaldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada

Kazada yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Sultangazi'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce önündeki araca çarptı ardından da refüje çıkarak askıda kaldı. Yaşanan kaza anı ise güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 FN 0492 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce Ü.U.'nun kullandığı 34 BH 6985 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından da refüje çıkarak ağaçlara çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler dubalarla yolda önlem alıp, trafiğin akışını sağladı. Yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normale döndü.

Yaşanan kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi'de yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda hızlanarak önündeki araca çarpıp refüje çıktığı görülüyor.

Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada

Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada

Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada

Sultangazi'de otomobilin önündeki araca çarpıp, refüje çıktığı anlar kamerada
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