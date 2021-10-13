Son dakika haber | Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı - Haberler
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Son dakika haber | Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Emin YEŞİL / SULTANGAZİ'de akraba 4 kişi, yaşadıkları apartmanın önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de akraba 4 kişi, yaşadıkları apartmanın önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. 3 kişinin bacaklarından yaralandığı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen 4 kişi oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti. Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı. Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdiler. 3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haber | Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber | Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber | Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı

Son dakika haber | Sultangazi'de dehşet anları: 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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