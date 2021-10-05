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Son dakika... Sudan'da hücre evine yapılan baskında 4 teröristin öldüğü açıklandı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika... Sudan'da hücre evine yapılan baskında 4 teröristin öldüğü açıklandı

Edinilen son dakika haberine göre Sudan'da başkent Hartum'da teröristlerin karargah olarak kullandığı bir hücre evine dün düzenlenen operasyonda, bir askerin hayatını kaybettiği, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sudan'da başkent Hartum'da teröristlerin karargah olarak kullandığı bir hücre evine dün düzenlenen operasyonda, bir askerin hayatını kaybettiği, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, asker, polis ve istihbarat mensuplarından oluşan ortak gücü, teröristleri etkisiz hale getirmedeki başarısından dolayı tebrik etti.

Burhan, Hartum'un güneyindeki Cebre bölgesinde güvenlik güçlerinin bir hücre evine yaptığı baskında biri Sudanlı 6 örgüt mensubundan 4'ünün öldürüldüğünü, 2'sinin ağır yaralı ele geçirildiğini ifade etti.

Burhan, Özel Kuvvetlere bağlı Astsubay Muhammed Ömer Eş-Şami'nin de çatışmada yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sudan polisinin 28 Eylül'de Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda, farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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