Son dakika... Su kuyusunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika... Su kuyusunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Son dakika... Su kuyusunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Başak Caddesi'ndeki metruk evin bahçesindeki boş su kuyusundan gelen köpek sesini duyanlar itfaiyeye bildirdi. Veterinerle birlikte gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya merdivenle inerek, 2 köpeği kurtardı. Durumlarının iyi olduğu tespit edilen köpekler doğal ortamlarına bırakılırken, su kuyusunun da üzeri kapatıldı.


Son dakika... Su kuyusunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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