Son dakika... Su kuyusunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı
Bir son dakika haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi Başak Caddesi'ndeki metruk evin bahçesindeki boş su kuyusundan gelen köpek sesini duyanlar itfaiyeye bildirdi. Veterinerle birlikte gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya merdivenle inerek, 2 köpeği kurtardı. Durumlarının iyi olduğu tespit edilen köpekler doğal ortamlarına bırakılırken, su kuyusunun da üzeri kapatıldı.