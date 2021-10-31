Son dakika! Soylu: "Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık" - Haberler
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Son dakika! Soylu: "Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık"

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

MUŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. (1)

"Türkiye 21'inci yüzyıla darbelerin tekelinde bir vesayet kurgusuyla beraber girdi"

"Bugün Türkiye'de huzur varsa, bu stratejinin AK Parti kadrolarının bugün Cumhur ittifakının uyguladığı tavizsiz bir strateji sayesindedir"

"Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların Pkk'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık"

Son dakika! Soylu: Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık

Son dakika! Soylu: Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık

Son dakika! Soylu: Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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