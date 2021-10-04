Son dakika:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonu ile düzenlenen 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin "Son Taslak Endüstri Bölümü"ne başvurular sona erdi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, 22- 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde bu yıldan itibaren açılan "Son Taslak Endüstri Bölümü" ile nitelikli kısa filmlerin artması adına sinemacılara maddi ve manevi destek sağlanacak.

TRT'nin de destek vereceği Son Taslak Endüstri Bölümü, ilk yılında 40 Proje Geliştirme Destek, 39 Yapım Destek kısmı olmak üzere toplam 79 proje destek başvurusu aldı.

Endüstri Bölümü, kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının profesyonelleri ve festivalleriyle buluşturmak, onlara yapım aşamasında destek olmak, projelerini en iyi şekilde geliştirip tamamlamaları için genç sinemacıları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme, yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası alanlarında desteklenmesini, sektörün aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını sağlayarak kendini ortaya çıkarmak isteyen sinemacılara ses olmayı amaçlayan Son Taslak Endüstri Bölümü'nde toplam 200 bin Türk lirası ödül dağıtılacak.

Kısa Film Yapım Desteği Ödülü en az 3 esere verilirken, Proje Geliştirme Desteği Ödülü ise en az 3 ya da 4 projeye takdim edilecek. Kısa Film Yapım Desteği ve Proje Geliştirme Desteği Ödülleri, festivalin kapanış töreninde açıklanacak.

7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin başvuruları ise 31 Ekim'de sona erecek.

"Filmfreeway" adresinden katılımların kabul edileceği yarışma bölümüne kısa kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilecek.

Festival için detaylı bilgilere "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden ulaşılabilir.