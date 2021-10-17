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Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 186 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 186 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 114 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 186 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 114 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 114 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 oldu. Bir günde toplam 341 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 971 bin 512'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi

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