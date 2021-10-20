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Son dakika... Solunum sıkıntısı çeken hastanın yardımına helikopter ambulans koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Solunum sıkıntısı çeken hastanın yardımına helikopter ambulans koştu

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde solunum sıkıntısı çeken covid-19 şüphelisi 72 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde solunum sıkıntısı çeken covid-19 şüphelisi 72 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan ve kolon kanseri tedavisi gören A.B. (72), solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle sağlık birimlerine başvurdu. Covid-19 şüphesi de bulunan A.B., helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

A.B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

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