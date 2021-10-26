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Son dakika... Söke'deki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Söke'deki yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akçakonak Mahallesi atış poligonu mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler alevleri büyümeden söndürerek, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapıldı. - AYDIN

Son dakika... Söke'deki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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