Son Dakika | Söke'de sağnak yağmur sonrası sel meydana geldi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde akam saatlerinde etkili olan sağnak yağış sele dönüştü. Yağış nedeniyle su altında kalan yollar trafiğe kapandı. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri herkesin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın'ın Batı kesimleri için yaptığı yarıların ardından Sahil kesimlerinde sağnak yağışlar gerçekleşmeye başladı. Zaman zaman sel baskınlarına neden olan yağışlarda Söke Yenidoğan adeta sele teslim oldu. Çok sayıda aracın da mahsur kaldığı yollarda zaman zaman trafik kazaları da yaşandı. Eve ve iş yerlerine sular basarken yollarda göçükler meydana geldi, pek çok yerde maddi hasarlar oluştu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yağışların aralıklarla devam ettiği bölgelerde metrekareye 51-110 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiğini herkesin olası sel felaketleri ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu. - AYDIN