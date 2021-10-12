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Son dakika! Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika! Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

E.Ç. (60) idaresindeki 58 TR 448 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi'nde, O.Ş'nin (41) kullandığı 58 ACV 421 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile O.Ş'nin otomobilindeki çocukları Z.Ş. (17) ve B.Ş. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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