Son Dakika | ŞİŞLİ'DE YOKUŞ AŞAĞIYA KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ (güvenlik kamerası görüntüleri)

Kazada bir kişi yaralanırken sokak savaş alanına döndü. Kaza, Şişli Sarı Çiçek sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkan kamyonet yokuş aşağıya kayarak park halindeki 2 otomobil, aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kamyonette bulunan Veli Karakoç tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

"YOKUŞ YUKARI ÇIKARKEN FRENİ PATLAMIŞ"

EK görüntüler

Görüntü dökümü:

Genel ve detaylar

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri