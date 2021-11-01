Son Dakika | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 66 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 28,93 gram metamfetamin, 1,98 gram eroin, 7 bin 615 paket kaçak sigara, 5 bin 600 adet makaron, 792 adet kozmetik ürün, 90 adet cep telefonu, 44 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Operasyonlarda 51'i kaçakçılık, 10'u asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 3'ü de resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 66 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK