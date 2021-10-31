SİİRT (İHA) - Siirt'te özel harekat polislerinin eğitim faaliyetleri nefes kesti

SİİRT - Siirt'te özel harekat polislerinin, gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri beğeni topladı.

Özel harekat polisleri, önce koordineli bir şekilde metruk binaya girdi, daha sonra savunma teknikleriyle şüphelilerin nasıl etkisiz hale getirildiği video gösterisini sosyal medyadan izleyen vatandaşlar izledikleri görüntülere tam not verdi. Polis ekiplerine verilen profesyonel eğitimler nefes keserken, eğitim anları film sahnelerini aratmadı. Özel harekat polislerinin eğitimi emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, görüntüleri izleyen vatandaşlardan video büyük beğeni aldı.