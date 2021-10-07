Son dakika! Siirt'te 150 bin liralık dolandırıcılığı polis engelledi

SİİRT (AA) - Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 150 bin lirasını dolandıran şüphelilerin oyununu polis bozdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, asayiş suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasın yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yeni Mahalle Şehit Halis Şimşek Polis Amirliğine başvuran bir ailenin kayıp ihbarında bulundukları K.Y'nin telefonunun sürekli meşgul olduğu beyanı üzerine ekiplerinin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"K.Y'nin en son Kurtalan Caddesi civarına gittiği, görüşme yaptığı kişilerin dolandırıcı oldukları tespit edilmiş. K.Y'nin bankaya 150 bin lira yatırmaya çalıştığı esnada para yatırması engellenmiştir. Dolandırıcıların yakalanması için Asayiş ve Siber Suçları Şubesi ekipleri tarafından çok yönlü çalışmalar devam etmektedir."