Son dakika! Siirt'te 150 bin liralık dolandırıcılığı polis engelledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Siirt'te 150 bin liralık dolandırıcılığı polis engelledi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika! Siirt'te 150 bin liralık dolandırıcılığı polis engelledi

Son dakika gündem haberi... Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 150 bin lirasını dolandıran şüphelilerin oyununu polis bozdu.

SİİRT (AA) - Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 150 bin lirasını dolandıran şüphelilerin oyununu polis bozdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, asayiş suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasın yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yeni Mahalle Şehit Halis Şimşek Polis Amirliğine başvuran bir ailenin kayıp ihbarında bulundukları K.Y'nin telefonunun sürekli meşgul olduğu beyanı üzerine ekiplerinin harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"K.Y'nin en son Kurtalan Caddesi civarına gittiği, görüşme yaptığı kişilerin dolandırıcı oldukları tespit edilmiş. K.Y'nin bankaya 150 bin lira yatırmaya çalıştığı esnada para yatırması engellenmiştir. Dolandırıcıların yakalanması için Asayiş ve Siber Suçları Şubesi ekipleri tarafından çok yönlü çalışmalar devam etmektedir."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

 BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir
Magazin Serenay Sarıkaya Pınar Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Siirt'te 150 bin liralık dolandırıcılığı polis engelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:54:46. #1.11#