SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU - Haberler
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SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'taki İpek Yolu'nda seyir halindeki otomobilin arka camından sarkan kız çocuğu, çevredekileri endişelendirdi.

ŞIRNAK'taki İpek Yolu'nda seyir halindeki otomobilin arka camından sarkan kız çocuğu, çevredekileri endişelendirdi. Bu anları, başka bir araçtaki yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Silopi-Cizre ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda, dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin içindeki kız çocuğu, sağ arka camı indirerek dışarı sarktı. Sarkan çocuğu fark eden diğer araçlardaki sürücüler, otomobilin sürücüsünü korna çalıp selektör yaparak uyardı. Çevredekileri tedirgin eden çocuk, kilometreler sonra aracın içine girdi. Bu görüntüler, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SEYİR HALİNDEKİ ARACIN CAMINDAN SARKAN ÇOCUK KORKUTTU - Haberler
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