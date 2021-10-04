Son dakika! Seyhan Gölü'nde gün batımı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Gölü'nde gün batımı ve gölde balık avlayan balıkçılar güzel görüntüler oluşturdu.

Kentin merkezinde bulunan ve bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan Seyhan Gölü'ne gün batarken güneşin kızıllığı ve gölde balık avlayan balıkçıların silueti kameralara böyle yansıdı