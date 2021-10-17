Son dakika: Şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 64 şehidin ailesinin katıldığı anma programında gözyaşları sel oldu. Programa annesiyle birlikte Hatay'dan katılan 20 aylık şehit kızının babasının fotoğrafını göstererek defalarca "Baba" demesi yürekleri dağladı.

Şehit yakını olan Sultan Kargı ve Nazlıcan Uçar adlı iki genç kız öncülüğünde Şanlıurfa'da şehitleri anma programı düzenlendi. 13 ilden toplam 64 şehit ailesinin katıldığı programda gözyaşları sel oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından aileler şehitler için saygı duruşunda bulunup, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Şehitlerin fotoğraflarının ekranda gösterilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Şehitlerin fotoğraflarını gören aileleri gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin teker teker isimleri okunurken kürsüye çıkan yakınları, şehitleri hakkında kısa bilgi verdi.

Minik Öykü yürekleri dağladı

Programa geçen yıl teröristlerin saldırısı sonucu Siirt'in Pervari ilçesinde şehit düşen Hataylı Özel Harekat Polisi Anıl Kemal Kurtul'un eşi ve 20 aylık kızı Öykü de katıldı. Babası şehit olduğunda henüz 5 aylık olan Öykü, babasının panoya asılan fotoğrafını görünce yanına giderek dokundu. Minik Öykü'nün defalarca "Baba" demesi ise yürekleri dağladı. Kızına sarılıp öpen anne gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerinin de gezildiği program iki gün sürerken, programa Şanlıurfa Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve şehit dernekleri de destek verdi. - ŞANLIURFA