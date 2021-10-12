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Son Dakika | Şehit yakınlarından bağışçı emekli mühendise teşekkür plaketi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Son Dakika | Şehit yakınlarından bağışçı emekli mühendise teşekkür plaketi

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve tasarladığı ahşap oyuncukları Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğine bağışlayan emekli inşaat mühendisi Necati Marulalioğlu'na şehit yakınları plaket vererek teşekkür etti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve tasarladığı ahşap oyuncukları Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğine bağışlayan emekli inşaat mühendisi Necati Marulalioğlu'na şehit yakınları plaket vererek teşekkür etti.

Marulalioğlu'na teşekkür plaketi, şehitler panosu ve Türk bayrağı takdim eden Dernek Başkanı Zeki Avan, onun el emeği göz nuru ürünler ile şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Avan, Marulalioğlu'nun yaptığı çalışmanın kendileri açısından hem madden hem de manen çok değerli olduğunu belirtti.

Bağışlanan oyuncakları satarak derneğin faaliyetlerimde kullandıklarını aktaran Avan, "Hediyelerin küçüğü büyüğü, yapılan bağışların azı çoğu olmaz. Önemli olan canı gönülden destek verip, bizleri düşünüp yanımızda yer almaktır. Sayın Necati Marulalioğlu beyin, derneğimize yapmış olduğu el emeği, göz nuru el işleri bu anlamlı ve manevi değeri çok büyüktür. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Marulalioğlu ise derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını ifade ederek, "Kendimce ne yapabilirim diye düşündüm ve yaptığım oyuncakları derneğe hediye etmeye karar verdim. İmkanlarım nispetinde yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Beni onurlandırmalarından dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da imkanlarım nispetinde yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Son Dakika | Şehit yakınlarından bağışçı emekli mühendise teşekkür plaketi

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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